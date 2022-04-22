Рогозин: «Сармат» будет неуязвим для ПРО США и НАТО
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:03, 23 апреля 2022
Российская ракета «Сармат»Фото: roscosmos.ru
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Российская ракета «Сармат» будет значительно мощнее других стратегических средств, в том числе таких, как американская Minuteman III, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что она также сможет обходить системы ПРО США и НАТО.
Это ракета, которая намного мощнее остальных стратегических средств, в том числе противостоящей нам ракеты Minuteman III, которая стоит на вооружении США. И по глобальности, и по мощности боевых блоков, которые могут быть доставлены до территории страны-агрессора, — подчеркнул Рогозин.
Как отметил глава Роскосмоса, технические характеристики позволяют сделать эту ракету неуязвимой как для уже имеющихся на вооружении, так и для перспективных систем ПРО США и НАТО.
Это огромный успех наших конструкторов, инженеров. Мы очень гордимся, — добавил он.
Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры успешного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». 20 апреля ракета была впервые запущена с космодрома в Плесецке в рамках госиспытаний.
После завершения испытаний комплекс должен поступить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин.