Рогозин: «Сармат» будет неуязвим для ПРО США и НАТО

Российская ракета «Сармат» будет значительно мощнее других стратегических средств, в том числе таких, как американская Minuteman III, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что она также сможет обходить системы ПРО США и НАТО.

Это ракета, которая намного мощнее остальных стратегических средств, в том числе противостоящей нам ракеты Minuteman III, которая стоит на вооружении США. И по глобальности, и по мощности боевых блоков, которые могут быть доставлены до территории страны-агрессора, — подчеркнул Рогозин.

Как отметил глава Роскосмоса, технические характеристики позволяют сделать эту ракету неуязвимой как для уже имеющихся на вооружении, так и для перспективных систем ПРО США и НАТО.

Это огромный успех наших конструкторов, инженеров. Мы очень гордимся, — добавил он.

Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры успешного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». 20 апреля ракета была впервые запущена с космодрома в Плесецке в рамках госиспытаний.

После завершения испытаний комплекс должен поступить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин.