РИА Новости: РФ увеличит военную группировку на курильском острове Матуа

Россия намерена расширить военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. На острове площадью 52 квадратных километра вскоре должны появиться системы ПВО и различные средства РЭБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На необитаемом прежде острове Матуа с декабря несут боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые могут поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров.

На Матуа, кроме БРК «Бастион», в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, такое внимание к Матуа объясняется тем, что он удобно расположен в центре Курильской гряды. С острова можно контролировать и прикрывать ключевой для России океанский район на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что российские ракетчики будут дежурить на Матуа круглосуточно, контролируя прилегающую к острову акваторию и проливы Надежды и Головнина. Для круглогодичного дежурства на острове организовали автономный военный городок для экипажей «Бастионов». Для эксплуатации и обслуживания техники устроили технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.