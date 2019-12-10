https://static.news.ru/photo/4cbc1838-1bd6-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Флоты России, США, Китая и Японии могут стать участниками генерального сражения века, считает заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По его мнению, «сражение» возможно в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы», сообщает «Военно-промышленный курьер».

Сивков отметил, что Россия и США могут столкнуться в Тихом и Атлантическом океанах, вероятен конфликт между РФ и Японией.

Как ранее писал NEWS.ru, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл комплекс плановых корабельных учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами в акватории Чёрного моря. В роли условного противника выступили два самолёта Су-24М.