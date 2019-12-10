Флоты России, США, Китая и Японии могут стать участниками генерального сражения века, считает заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По его мнению, «сражение» возможно в случае «прямой и всеобщей войны мировых центров силы», сообщает «Военно-промышленный курьер».
Сивков отметил, что Россия и США могут столкнуться в Тихом и Атлантическом океанах, вероятен конфликт между РФ и Японией.
Как ранее писал NEWS.ru, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл комплекс плановых корабельных учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами в акватории Чёрного моря. В роли условного противника выступили два самолёта Су-24М.
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