Противовоздушный купол появится над российской территорией Арктики в ближайшие годы. Его создадут с помощью зенитных ракетных систем С-400, которыми оснастят все арктические дивизионы Северного флота.
Об этом рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев,
Он пояснил, что первые системы С-400 в 2019 году заступили на боевое дежурство в зенитном ракетном полку, который размещён на Новой Земле.
Переоснащение войск новой техникой будет продолжено. Это позволит прикрыть Заполярье, в том числе от крылатых и баллистических ракет, отметил вице-адмирал. В настоящее время на Северном флоте доля новых вооружений в среднем составляет 60%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал снять все технические вопросы, связанные с поставленными Россией в Турцию С-400. Он заявил, что необходимо выяснить степень совместимости с системами, используемыми в НАТО. Макрон подчеркнул, что не является специалистом в этом вопросе, однако со ссылкой на данные военных предположил, что «нет никакой возможности интегрирования» С-400 в систему ПВО Альянса.
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