https://static.news.ru/photo/d4eb9cde-1a13-11ea-9224-fa163e074e61_660.jpg С-400 «Триумф» Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Противовоздушный купол появится над российской территорией Арктики в ближайшие годы. Его создадут с помощью зенитных ракетных систем С-400, которыми оснастят все арктические дивизионы Северного флота.

Об этом рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что первые системы С-400 в 2019 году заступили на боевое дежурство в зенитном ракетном полку, который размещён на Новой Земле.

Переоснащение войск новой техникой будет продолжено. Это позволит прикрыть Заполярье, в том числе от крылатых и баллистических ракет, отметил вице-адмирал. В настоящее время на Северном флоте доля новых вооружений в среднем составляет 60%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал снять все технические вопросы, связанные с поставленными Россией в Турцию С-400. Он заявил, что необходимо выяснить степень совместимости с системами, используемыми в НАТО. Макрон подчеркнул, что не является специалистом в этом вопросе, однако со ссылкой на данные военных предположил, что «нет никакой возможности интегрирования» С-400 в систему ПВО Альянса.