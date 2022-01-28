РФ перебросила в Белоруссию 12 «Панцирей-С»

Россия завершила очередной этап передислокации подразделений Вооружённых сил в Белоруссию. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства в соседнюю республику из Восточного военного округа доставлен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа, — цитирует агентство военное ведомство.

Судя по видео Минобороны, дивизион «Панцирей-С» состоит из 12 боевых машин, каждая из которых способна нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Личному составу после разгрузки предстоит совершить марш в заданные районы, чтобы заступить на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Ранее стало известно, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» не несут угрозы для Евросоюза, манёвры носят оборонительный характер, заявил первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич. Он добавил, что цель манёвров — на практике усовершенствовать инструменты совместного использования оборонной инфраструктуры. Учения пройдут с 10 по 20 февраля.