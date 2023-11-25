РФ нарастила производство ракет для «Искандер-М». Как это повлияет на СВО? MWM: России увеличила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Россия в несколько раз увеличила производство ракет для ОТРК «Искандер-М», сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM). Что об этом известно?

Что говорят журналисты из США про использование ОТРК «Искандер-М» в зоне СВО

В публикации издания Military Watch Magazine говорится, что ВС России стали применять новую тактику при нанесении ударов из ОТРК «Искандер-М» по позициям Вооруженных сил Украины.

«Российская армия приняла новую стратегию нанесения ударов по украинским позициям с использованием баллистических ракетных комплексов „Искандер-М“, которая предполагает одновременный пуск нескольких ракет по назначенной цели», — сказано в материале.

Авторы отмечают, что такое решение ВС РФ застигло врасплох украинских военных в зоне проведения спецоперации.

«Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные маневры в полете, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата», — отмечают журналисты MWM.

Также в материале говорится, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать «Искандер» без оглядки на расход боеприпасов и применять новую тактику с одновременным пуском нескольких ракет по одной цели.

В июле сообщалось о том, что разработчик «Искандеров» за год нарастил выпуск некоторых изделий в 2,5 раза.

«Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“ с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было», — сообщили в холдинге.

По сравнению с прошлым годом в КБМ в два с половиной раза «увеличили производство изделий по некоторым направлениям», отмечалось в сообщении пресс-службы.

Фото: МО РФ

Почему ракеты «Искандер» превосходят ATACMS

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru объяснил, что российские ракеты «Искандер» превосходят переданные США Украине ATACMS по дальности и точности. По его словам, главное отличие отечественных ракет заключается в том, что они способны маневрировать в полете и их тяжело сбить, а американские снаряды летят по баллистической траектории.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал ракетный комплекс «Искандер» самым мощным оружием ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, „Искандеры“ — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), которые есть на Украине», — заявил он.

Матвийчук пояснил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» можно уничтожить только на земле, но их еще необходимо обнаружить.

«Их можно поразить только на земле, а чтобы поразить их на земле, их надо еще найти. Кроме того, они обладают еще электронными средствами маскировки, которые не позволяют находить работающие „Искандеры“», — резюмировал военный эксперт.

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