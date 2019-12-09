Корвет «Гремящий» в рамках испытаний на полигоне Северного флота в Белом море выполнил испытательные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».
Испытательные стрельбы проведены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
Ранее NEWS.ru писал, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар. Противник сможет увидеть её своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта.
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