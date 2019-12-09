https://static.news.ru/photo/d71d1060-1a8f-11ea-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Испытание крылатой ракеты «Оникс» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Корвет «Гремящий» в рамках испытаний на полигоне Северного флота в Белом море выполнил испытательные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Испытательные стрельбы проведены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Ранее NEWS.ru писал, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар. Противник сможет увидеть её своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта.