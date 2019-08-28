https://static.news.ru/photo/05d1e660-c973-11e9-a023-fa163e074e61_660.jpg Су-35 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия и Турция ведут переговоры о поставках республике российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, встреча с начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром по данному вопросу состоится 28 августа. Площадкой для переговоров станет авиасалон МАКС-2019.

Продолжим обсуждение наших тем, которые стоят на повестке: С-400, конечно, затронем, как дальше будем двигаться по тематике Су-35, [переговорим] по дальнейшей возможной поставке Су-57, — рассказал он.

Шугаев отметил, что турецкие власти заинтересованы в авиатехнике российского производства в связи с приостановкой участия республики в американской программе F-35.

При этом директор ФСВТС отметил, что сейчас рано говорить о контрактных переговорах, так как пока Турция не оставляла заявку, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин после встречи с главой Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что готов организовать полёты пилотов из Турции на российских истребителях Су-30СМ.