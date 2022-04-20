Reuters: украинские военные начали осваивать американские гаубицы

США приступили к обучению части украинских военных применению американских гаубиц, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Ранее в американском военном ведомстве сообщали, что США начнут процесс обучения Вооружённых сил Украины при поступлении вооружений.

Это совсем небольшое число украинцев, немногим больше 50, — отметил представитель Пентагона.

В ведомстве также уточнили, что обучение пройдёт за пределами Украины.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

За последние полтора месяца США поставили Украине оружия на $1,65 млрд, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. Дипломат отметил, что украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение оружия, которое поставили страны НАТО, поэтому оно может оказаться на чёрных рынках других стран. Сыромолотов указал, что с начала специальной военной операции РФ размеры западной военной помощи Украине значительно увеличились.