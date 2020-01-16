https://static.news.ru/photo/8ca92274-38be-11ea-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом. Такая же ситуация и с боевой машиной пехоты (БМП) Т-15, созданной на базе той же платформы.

Это настоящие проблемы в задержке поставок, а не названная необходимость подготовки производственных мощностей, сообщается в статье американского издания The Diplomat.

Авторы публикации сомневаются, что контракт между корпорацией «Уралвагонзавод» и Минобороны будет выполнен в срок. Данным соглашением предусмотрена поставка российской армии до начала 2022 года 132 машин Т-14 и Т-15.

The Diplomat указывает, что в своём комментарии глава Ростеха Сергей Чемезов обещал поставить в войска первую опытную партию T-14 в конце 2019-го — начале 2020 года. Однако уже в январе 2020 года он подтвердил, что пока поставки не начались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США «Армату» назвали неконкурентоспособной. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest по итогам форума «Армия-2019». Они отметили, что Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 из-за его высокой цены. В будущем продавать за границу эту боевую машину Москва сможет, если разработает её менее дорогие варианты, уверены в журнале.