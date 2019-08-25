https://static.news.ru/photo/3395d1fa-c7d5-11e9-88db-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия в следующем году может продолжить разработку скоростного боевого вертолёта. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, сейчас «идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы», передаёт « Интерфакс ».

Глава Минпромторга напомнил, что холдинг «Вертолёты России» и министерство обороны в 2017 году заключили контракт на проведение научно-исследовательской работы «Скорость». Она, по словам Мантурова, «была успешно завершена, все её результаты приняты заказчиком».

Перспективный скоростной боевой вертолёт будет разрабатывать конструкторское бюро Миля при участии коллег их холдинга Камова. Обе группы специалистов проработали около десятка концепций СБВ.

Взлететь новый вертолёт может после 2025 года.

В конце июня, как писал News.ru, воздушно-космическим силам были переданы два новейших вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник». Установочная партия из шести машин должна поступить в следующем году.