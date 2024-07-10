Разработчик рассказал о новейшей крылатой ракете РФ ГосМКБ «Радуга»: при создании ракеты «изделие 720» был учтен опыт спецоперации

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Российские конструкторы учли опыт специальной военной операции на Украине при создании новейшей крылатой ракеты «изделие 720», заявил журналу «Национальная оборона» генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков. По его словам, в новом оружии соединили проверенные технические решения с новейшими разработками.

«Изделие 720» воплотило в себе лучшие черты конструкторской школы «Радуги». В нем соединены проверенные технические решения, реализованные ранее в крылатых ракетах большой дальности, и новейшие конструкторские разработки, учитывающие опыт боевого применения ракет в ходе СВО, — сказал Богатиков.

Он отметил, что подробные характеристики ракеты раскрывать пока преждевременно, но подчеркнул, что все изделия КБ полностью подтвердили заявленные тактико-технические характеристики. Также гендиректор заявил, что «Радуга» намерена представить некоторые новинки в рамках форума «Армия-2024», но также не стал раскрывать какие-то подробности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне, пожаловался, что Киеву недостаточно обещанных западными странами пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, этих систем никогда не бывает достаточно.