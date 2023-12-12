Разработчик раскрыл преимущество оружия российских снайперов Разработчик Табольский: у российских снайперов уже отсутствует «холодный отрыв»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сегодня российским снайперам практически удалось добиться отсутствия «холодного отрыва» (отклонение попадания от точки прицеливания при первом выстреле из холодного, не прогретого стрельбой ствола), заявил NEWS.ru гендиректор Московской оружейной компании Ярослав Табольский. По его словам, такие результаты достигнуты благодаря применению самых передовых материалов.

Этот показатель особенно важен для армейских снайперов, стремящихся поражать цели с первого, «холодного» выстрела. Также мы добились минимальной отдачи, что позволяет стрелку оставаться на цели после первого выстрела и успешно завершить задачу вторым, если сразу не получилось. Все это достигнуто применением самых передовых материалов, технологий и конструкторских решений. В результате получился «Раптор», — сказал Табольский.

Ранее сообщалось, что новая высокоточная самозарядная винтовка калибра НАТО 308 win (7,62×51 мм) поступила в распоряжение российских снайперов. Им предстоит опробовать ее, в том числе в рамках спецоперации на Украине. По словам осведомленных источников, результаты испытаний винтовки в боевых условиях повлияют на решение о начале ее серийного производства. Позже сообщалось, что новую снайперскую винтовку «Счетчик» начали производить в России для вооруженных сил страны.