https://static.news.ru/photo/dc6d1340-d7d6-11e9-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦМКБ "Алмаз"

Новейшие российские корветы будут отличаться улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими предшественниками. Это позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах, заявил заместитель главного конструктора проекта 20386 «Меркурий» Александр Дадыкин.

Эксперт пояснил, что корабль оснастили электродвигателями, что обеспечивает скорость экономического хода. Разогнавшись до 20–30 узлов, судно переходит на турбины.

На «Меркурии» впервые реализовано хранение вертолёта в опускаемом ангаре под верхней палубой. Благодаря этому корвет можно будет нагружать модульным вооружением в трансформенном отсеке.

Главным оружием «Меркурия» станет ракетный комплекс «Уран». Также предусмотрена установка систем подводного наблюдения в составе подкильной и антенной буксируемой станций. Суда оснастят торпедами и антиторпедами, передаёт телеканал « Звезда ».

Ранее News.ru писал, что госиспытания предназначенного для поражения подводных лодок ракетного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.