Разработчик оружия назвал важный момент в работе снайперов в зоне СВО Табольский: основные показатели снайперов — точность, стабильность, кучность

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Основные показатели высокой эффективности работы российских снайперов в зоне СВО — точность, стабильность и кучность, заявил NEWS.ru гендиректор Московской оружейной компании Ярослав Табольский. Он отметил, что эти параметры важны и на охоте, и в спорте, и в рамках боевых действий.

Бесспорно, наши винтовки работают в пределах от 0,1 до 0,3 угловых минут по кучности. То есть, на тестовой дистанции 100 метров пули будут ложиться в круг диаметром 1 см. Практически в одну точку. Для сравнения, показатель классической СВД — 2 МОА, на 100 метров она кладет пули в круг 6 см. Это важно и на охоте, и в спорте, и для работы снайперов в зоне СВО, — заявил Табольский.

Ранее снайпер из состава 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Сухопутных войск ВС РФ с позывным Урал заявил NEWS.ru, что не видел серьезной работы со стороны украинских снайперов. При этом он не исключил, что среди них есть профессионалы.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о ликвидации в зоне спецоперации на Украине снайпера-националиста Сергея Павличенко. По данным канала, военнослужащий в 2012 году состоял в группировке «Ультрас» киевского ФК «Динамо». За убийство судьи Сергея Зубкова в 2011 году он получил 13 лет тюрьмы. После госпереворота на Украине в 2014-м Павличенко освободили из заключения по решению Верховной рады.