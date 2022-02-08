Размещение американских THAAD на Украине сравнили с ракетами СССР на Кубе

Размещение американских систем противоракетной обороны THAAD на Украине сопоставимо с появлением ядерного оружия СССР на Кубе, заявил «ПолитРоссии» военный историк и полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил, что THAAD — это оборонительная система, но перехватывает ракеты средней и меньшей дальности за пределами территории, где сама находится.

Особенность THAAD заключается в том, что система действует в определённом секторе, «вкруговую» она не способна работать. Чтобы закрыть какое-то пространство, нужно две-три батареи. Дело в том, что такая поставка на Украину станет не просто переходом за красные линии, но фактически будет равноценна размещению ядерных ракет на Кубе Советским Союзом, — сказал Кнутов.

Он добавил, что при необходимости России развернёт в ответ «Искандеры», а их атаку перехватить будет сложно.

Ранее Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине. Госдеп не стал комментировать ситуацию.