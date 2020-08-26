Рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» оценили в США

https://static.news.ru/photo/a4d23626-e7fd-11ea-abf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Создание в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе прозвище «Царь-бомба», является «выдающимся технологическим достижением». Испытания «чудовищного оружия» в 1961 году продемонстрировали его боевые качества.

Такое мнение высказало американское издание The Drive, посвятившее статью «Царь-бомбе». Видеоролик об испытаниях термоядерной бомбы АН602, созданной под руководством академика Игоря Курчатова, ранее рассекретил Росатом в честь 75-летия российской ядерной промышленности.

По мнению автора публикации, документальный фильм «даёт новый и захватывающий взгляд» на уникальное испытание, поскольку прежде ему посвящались лишь короткие видео и низкокачественные фотоснимки.

Издание указывает, что «Царь-бомба» получилась слишком большой для практического применения. При её создании выявились трудности с доставкой бомбы и выборе целей. Известно, что измеренная мощность взрыва бомбы составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бомба была гораздо более разрушительной, чем самая большая водородная бомба, которую когда-либо взрывали Соединённые Штаты. Устройство было почти восемь метров в длину, диаметр составлял более двух метров. Для транспортировки 27-тонной бомбы у бомбардировщика Ту-95В пришлось убрать некоторые топливные баки.