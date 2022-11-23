Ракету «Сармат» запустили в серийное производство Глава ГРЦ Дегтярь: ракетный комплекс «Сармат» запущен в серийное производство

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Ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» запущен в серийное производство. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева Владимир Дегтярь. По его словам, в сегодняшних геополитических условиях ракета станет «главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира».

Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием, — сообщил Дегтярь.

По его мнению, «Сармат» будет стоять на вооружении армии РФ в ближайшие 40–50 лет.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тысяч километров и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что защитить свои территории от возможной ядерной агрессии России поможет ядерный щит, основу которого составляют межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Воевода», которую на Западе окрестили «Сатаной».