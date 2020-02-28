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Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ». Об этом рассказал глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.

Он пояснил, что тестирование ракеты проводилось 19 и 25 февраля на полигонах в Бретской и Гомельской областях. На этом этапе проверялось, как ракета сходит со стенда, её тяговые характеристики, захват цели, а также срабатывание самоликвидации.

По словам Головченко, конструкторы получили данные, на основании которых будет проводиться доработка ракеты для выхода следующий этап испытаний и боевые пуски. Он предположил, что такие испытания могут быть проведены в конце 2020 года, сообщает БелТА

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