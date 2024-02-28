На нём летал Путин: как устроен ракетоносец Ту-160М

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Ту-160 — советский и российский межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет создан в 1970-х годах в ОКБ Туполева, производился с 1984 по 2017 год, производство возобновлено в 2022 году. В конце 1990-х годов Украина отправила на распил доставшиеся ей после развала СССР самолеты — программу утилизации самолетов финансировали США. России удалось выкупить часть нераспиленных машин в обмен на списание части госдолга Украины перед РФ.

С 2022 года ведется производство самолета в Казани в версии Ту-160М — с новыми, более надежными и экономичными двигателями. Ориентировочная стоимость нового самолета — 16 млрд рублей. 22 февраля 2024 года президент России Владимир Путин совершил полет в кабине Ту-160М во время визита в Казань.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru