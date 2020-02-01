https://static.news.ru/photo/fe8a84a6-44f2-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик Ту-160 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало появление двух российских ракетоносцев Ту-160 (Blackjack по классификации НАТО) вблизи воздушного пространства США и Канады.

Сообщение NORAD по этому поводу приводит РИА Новости. Согласно выраженной руководителем ведомства генералом Терренсом О'Шонесси позиции, инцидент свидетельствует о том, что Россия наращивает свои возможности в сфере вооружений дальнего действия и предпринимает «всё более агрессивные действия, включая подходы к США и Канаде». Генерал уточнил, что самолёты не входили непосредственно в воздушное пространство Соединённых Штатов, однако были в зоне ответственности канадской системы ПВО.

В российском Минобороны сообщили, что Ту-160 в ночь на 1 февраля выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года на 92-м году жизни скончался главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк.