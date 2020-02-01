Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало появление двух российских ракетоносцев Ту-160 (Blackjack по классификации НАТО) вблизи воздушного пространства США и Канады.
Сообщение NORAD по этому поводу
В российском Минобороны сообщили, что Ту-160 в ночь на 1 февраля выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года на 92-м году жизни скончался главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк.
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