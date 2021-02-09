Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами

https://static.news.ru/photo/eb9fcf24-6ad3-11eb-bc57-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями, передают 9 февраля 2021 года представители Минобороны РФ. «Белых лебедей» в воздухе сопровождали истребители морской авиации Северного флота. Операция продолжалась почти 12 часов.

Ведомство напомнило, что экипажи Дальней авиации постоянно поднимаются в воздух над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, — добавили в Минобороны.

Накануне российский истребитель Су-35 Западного военного округа выполнил во время учебного полёта уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, рассказали в пресс-службе ЗВО. По информации ЗВО, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопровождали над Тверской областью ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с авиабазы под Саратовом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО и США представили концепцию многосферных боевых операций, при которой атака на врага будет совершаться одновременно с воздуха, моря, космоса, на земле и в киберпространстве. Чтобы гарантированно предотвратить нападение, российские военные придумали новую стратегию.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предположили, что Североатлантический альянс в первую очередь ударит по противнику гиперзвуковым оружием.