Ракетные катера РФ отработали пуски «Москитов» по условному противнику

Четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого.
Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов». Личный состав упражнялся и в организации противовоздушной обороны, постановке радиоэлектронных помех, налаживании связи и совместного тактического маневрирования,
Ещё одна тренировка прошла в городе Пушкине (Санкт-Петербург). Отдельный вертолётный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) уничтожил ракетно-пушечным ударом условного противника, закрепившегося на аэродроме.
В операции приняли участие экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и многофункциональных Ми-8. Они совершили перелёт с мест базирования на полигон Кингисеппский (Ленобласть).
Ранее сообщалось, что отряд кораблей Каспийской флотилии РФ зашёл в Чёрное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Боевые машины накануне перевели в оперативное подчинение ЧФ РФ. Они пополнили запасы топлива и еды в Темрюке (Краснодарский край).