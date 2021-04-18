Ракетные катера РФ отработали пуски «Москитов» по условному противнику

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Четыре ракетных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ из состава соединения охраны водного района Приморской флотилии отработали уничтожение условного противника крылатыми противокорабельными ракетами «Москит». Учения прошли в заливе Петра Великого.

Экипажи выполнили все алгоритмы боевого применения комплекса, кроме фактических пусков «Москитов». Личный состав упражнялся и в организации противовоздушной обороны, постановке радиоэлектронных помех, налаживании связи и совместного тактического маневрирования, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Ещё одна тренировка прошла в городе Пушкине (Санкт-Петербург). Отдельный вертолётный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) уничтожил ракетно-пушечным ударом условного противника, закрепившегося на аэродроме.

В операции приняли участие экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и многофункциональных Ми-8. Они совершили перелёт с мест базирования на полигон Кингисеппский (Ленобласть).

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Каспийской флотилии РФ зашёл в Чёрное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Боевые машины накануне перевели в оперативное подчинение ЧФ РФ. Они пополнили запасы топлива и еды в Темрюке (Краснодарский край).