Путин заявил о новых видах вооружений у РФ и готовности обсуждать их с США

https://static.news.ru/photo/82f3025a-0fae-11eb-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны за последнее время появились новые виды вооружений, о которых США ничего не известно, однако Москва не отказывается обсуждать эти вопросы с Вашингтоном, указав на споры о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса, — передаёт слова президента радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин предложил Вашингтону продлить договор по СНВ в текущей редакции и без каких-либо условий на один год.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Вашингтон отказался продлевать соглашение, предложив внести в него ряд изменений.