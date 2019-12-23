https://static.news.ru/photo/8e9283cc-2645-11ea-8752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросе вооружения не может быть «шахматной ничьей». Такой расклад недопустим, поэтому российская военная техника должна превосходить зарубежную. С таким заявлением 24 декабря выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства высказался на этот счёт на расширенном заседании коллегии Министерства обороны страны.

По словам президента, если Россия хочет побеждать, техника должна превосходить мировые образцы.

Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Национальный лидер России также подчеркнул, что страна способна добиваться лидерства и уже делает это по всем ключевым направлениям. Следовательно, сказал Путин, именно так нужно работать по каждому из компонентов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ, говоря о вооружении, отметил, что доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%.

По его словам, за 2019 год в вооружённых силах произошло много качественных изменений. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой комплекс стратегической дальности «Авангард».