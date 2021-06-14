Путин высказался об учениях НАТО и США рядом с Россией

https://static.news.ru/photo/b89113f4-cd11-11eb-8d80-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ и поинтересовался, что было бы, если бы Россия поступила аналогично. Об этом он сказал в интервью NBC.

Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы, - сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что российские военные начали масштабные учения в Тихом океане. В учениях задействованы надводные боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения и 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолёты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.