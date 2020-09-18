Путин: в РФ производят не имеющие аналогов в мире вооружения

https://static.news.ru/photo/3827838a-f9ac-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире.

Нынешнее поколение российских оружейников производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире по ряду характеристик, это уже совершенно очевидно, — отметил российский лидер на заседании военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

По его словам, оружейники достойно продолжают дело своих предшественников.

Ранее Минобороны сообщило, что в сухопутные войска России поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) — «Панцирь-СМ-СВ». Их задействуют для охраны систем ПВО С-300В4.

ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения. Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса, писал NEWS.ru.