Путин усилил ВМФ РФ двумя новыми атомными подлодками: в чем их особенность Daily Express: Путин усилил ВМФ РФ новыми смертоносными подлодками

Фото: kremlin.ru

Церемония подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Император Александр III»

Президент России Владимир Путин усиливает Военно-морской флот РФ, приняв на вооружение новые атомные подводные лодки (АПЛ) с баллистическими и крылатыми ракетами, сообщает британское издание Daily Express (DE). Что об этом известно?

Что сказали в Британии о новых подлодках России

Авторы Daily Express отметили, что состав ВМФ РФ пополнился двумя смертоносными подлодками «Император Александр III» и «Красноярск», которые предоставил президент страны Путин.

«Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — говорится в публикации.

Также авторы материала рассказали, что стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» оснащена крылатыми ракетами и торпедами.

«Это является частью более масштабной программы ВМФ России по усилению стратегического мониторинга определенных районов океанов по всему миру, а также продолжением желания Владимира Путина усилить национальную армию», — подчеркивает Daily Express.

Фото: kremlin.ru Торжественная церемония подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Красноярск»

Когда Путин принял участие в поднятии флага на новых АПЛ

Президент России Владимир Путин 11 декабря в Северодвинске принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», что ознаменовало их включение в состав военно-морского флота (ВМФ).

«Разрешаю [приступить]! <...> Поздравляю вас с праздником! Удачи вам в службе России!» — заявил глава государства.

Президент отметил, что многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М» оснащены грозным оружием, а также они способны поражать как надводные цели, так и объекты, расположенные на береговой линии.

«Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса „Ясень-М“. Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам», — сказал российский лидер.

О том, что две атомные подводные лодки, стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», в ближайшее время войдут в состав ВМФ РФ, стало известно еще 30 ноября.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на „Севмаше“ подводных лодок „Александр III“ и „Красноярск“. Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря. <...> Технически корабли переданы», — рассказал источник РИА Новости.

Фото: kremlin.ru На борту фрегата «Адмирал Касатонов»

Что известно про новые подлодки ВМФ РФ

Стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») является уже седьмым кораблем этого проекта, а многоцелевая лодка «Красноярск» — четвертый корабль проекта «Ясень/Ясень-М».

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал создание таких подлодок «шагом вперед».

«„Император Александр III“ — это серийный корабль, построенный по проекту „Борей-А“. Он оснащен 16 баллистическими ракетами „Булава“ и современным торпедным оружием. Испытания ракеты „Булава“ показали ее эффективность, она разработана с разделяемыми боевыми блоками. Сейчас она становится основой нашей атомной триады, сменяя ракеты „Синева“ третьего поколения. Создание такого корабля — еще один большой шаг вперед, создавать их сложнее, чем космические аппараты, потому что подводная стихия никогда не прощает ошибок», — рассказал Дандыкин.

Он напомнил, что ВМФ РФ будет и дальше пополняться новыми субмаринами, поскольку в программе заложено строительство таких судов, как «Князь Потемкин», «Дмитрий Донской» и «Князь Пожарский».

«За счет атомных подлодок и кораблей Россия укрепит свою безопасность, усилив возможности для противостояния любому агрессору», — подчеркнул военный эксперт.

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