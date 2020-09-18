Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия

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Впервые в новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят разработки других стран. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет, — подчеркнул глава государства в ходе онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.

Путин напомнил, что стране на протяжении десятилетий постоянно приходилось быть в роли догоняющих. По его словам, были моменты, когда России угрожали, а ответить было нечем. Это было явным и опасным нарушением стратегического баланса, передаёт РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщило, что в Сухопутные войска России поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ». Их задействуют для охраны систем ПВО С-300В4.

ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения. Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса, писал NEWS.ru.