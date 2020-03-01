https://static.news.ru/photo/f62a3250-5c5a-11ea-9dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новое российское гиперзвуковое оружие позволит сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. Американцы же, по его словам, создали свою систему ПРО, чтобы нарушить этот баланс.

Создав современные гиперзвуковые комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем, — заявил в интервью ТАСС Путин.

Президент отметил, что это важно не только для России, но и для международной безопасности в целом. При этом, по его словам, «гиперзвуковое ружьё», которое по законам театра обязательно должно выстрелить, в реальной жизни вряд ли сработает.

Если будет такое же ружьё висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять, — сообщил Путин, подчеркнув, что это и называется стратегической стабильностью и балансом сил.

Как писал NEWS.ru, российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса для Су-57. Боеприпас ещё не испытывали вместе с самолётом-носителем. Характеристики новейшей гиперзвуковой ракеты ещё не раскрываются.