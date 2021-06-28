Путин рассказал о поставках в армию новейшего оружия

В скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений, в числе которых гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы «Прометей». Об этом президент Владимир Путин рассказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, сообщается на сайте Кремля.

Выступая перед выпускниками, глава государства отметил, что современные вооружённые силы представляют собой «настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний».

В связи с этим роль и ответственность командира армии возрастает многократно. Он должен не только владеть фундаментальной теоретической подготовкой в области военной науки, но и быть готовым постоянно учиться самому и помогать подчинённым в освоении новейшей военной техники.

Российский лидер отметил, что уже сейчас на боевом дежурстве находится гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы, — сказал президент.

В завершении встречи он поздравил выпускников с окончанием учёбы и пожелал успехов в службе в интересах России и её народа.

Ранее Путин рассказал о развитии оборонного потенциала РФ. По его словам, это делается на основе принципа разумной достаточности. Москва не стремится к одностороннему военному преимуществу, подчеркнул он.