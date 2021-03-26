Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевых блоков «Авангард»

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Боевой блок стратегического ракетного комплекса «Авангард» в полёте нагревается почти до 2 тысяч градусов, но при этом остаётся управляемым, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства коснулся темы современных вооружений в ходе онлайн-заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы «Авангард» температура достигает 2 тысяч <...> Ракета летит и плавится на ходу, «эффект эскимо» создаётся. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется, — подчеркнул Путин.

«Авангард» представляет собой новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, развивающим скорость порядка 27 Махов (Мах равен скорости звука). В декабре 2019 года первые ракетный полк, оснащённый «Авангардами» заступил на боевое дежурство под Оренбургом. Сейчас боевые блоки «Авангард» устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут ракеты «Сармат».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы станут для России основой сил неядерного сдерживания, передавал NEWS.ru.



