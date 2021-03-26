16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Путин рассказал об «эффекте эскимо» у боевых блоков «Авангард»

16:19, 26 марта 2021 10

Боевой блок стратегического ракетного комплекса «Авангард» в полёте нагревается почти до 2 тысяч градусов, но при этом остаётся управляемым, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства коснулся темы современных вооружений в ходе онлайн-заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы «Авангард» температура достигает 2 тысяч <...> Ракета летит и плавится на ходу, «эффект эскимо» создаётся. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется, — подчеркнул Путин.

«Авангард» представляет собой новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, развивающим скорость порядка 27 Махов (Мах равен скорости звука). В декабре 2019 года первые ракетный полк, оснащённый «Авангардами» заступил на боевое дежурство под Оренбургом. Сейчас боевые блоки «Авангард» устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут ракеты «Сармат».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы станут для России основой сил неядерного сдерживания, передавал NEWS.ru.


 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео