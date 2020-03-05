https://static.news.ru/photo/177bbb70-5eba-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg ОТРК «Искандер» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал историю создания оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». По его словам, сделала их «группа молодых людей».

Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», один из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки», — сказал Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Как ранее писал NEWS.ru, ОТРК «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение. Это следует из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа.