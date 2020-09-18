https://static.news.ru/photo/afe86028-fa6b-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Герберт Ефремов Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард». Это инженер-конструктор Герберт Ефремов. Глава государства наградил его орденом Андрея Первозванного.

Именно сегодня мною подписан указ о награждении Вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, — сообщил Путин в ходе видеоконференции со знаменитым оружейником.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Пентагон в сфере гиперзвукового оружия совершил ошибку. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь американцам потребуются годы, чтобы восстановить программу.

Тем временем в распоряжение российских военных уже поступило гиперзвуковое оружие. 27 декабря 2019 года на боевое дежурство встал ​ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард». А на опытно-боевом дежурстве стоит авиакомплекс «Кинжал», в состав которого входят самолёт-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета, писал NEWS.ru.