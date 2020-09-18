Путин: работа над «Авангардом» сравнима с реализацией ядерного проекта СССР

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Российский президент Владимир Путин оценил работу отечественных оружейников по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» и отметил, что она сопоставима с масштабом ядерного проекта СССР.

Президент сказал об этом в День оружейника, который отмечается 19 сентября, в диалоге с инженером — конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Конструктор и российский лидер общались в режиме видеосвязи.

Трудно переоценить результаты вашей работы. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь его автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские учёные Курчатов и Королёв, — сказал Путин.

По словам Путина к разработке гиперзвукового оружия РФ вынудил приступить выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Это оружие мы должны были создать в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал, — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства после этого обратился к Ефремову и подчеркнул, что не произошло это только благодаря ему и его коллегам и вспомнил, как в июне 2001 года будучи в Плесецке осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока и этот пуск был успешным.

Путин напомнил, что Москва приложила все возможные усилия, чтобы достичь договорённостей с Вашингтоном о прекращении работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе с участием европейских государств. Но все эти попытки оказались тщетными. После этого в 2004 году и была развёрнута программа по реализации гиперзвукового проекта.

По словам Путина, «нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать». Тем не менее в декабре 2018 года был проведён завершающий испытания пуск. В декабре 2019 года, как напомнил глава страны, первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия.