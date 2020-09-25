Путин приехал на военные учения «Кавказ-2020»

Глава РФ Владимир Путин приехал на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Политик проследит за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020».
Лидер прибыл в район проведения манёвров на вертолёте вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу,
В ходе тренировок будут отработаны современные методы ведения боя с применением военной техники. Армейские подразделения должны показать выучку и умение слаженно действовать в условиях, приближенных к боевым. На фото можно увидеть экипировку солдат, военную технику, элементы выполнения тактических задач и другие интересные аспекты новых подходов к боевым действиям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что морские пехотинцы Каспийской флотилии ВМФ России под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на побережье в районе Зеленоморска (Дагестан) в рамках учений «Кавказ-2020».
Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолётов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолётов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолётов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолётов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолётов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Стрельбы расчётов РСЗО «Торнадо-Г»
пресс-служба Минобороны РФ
Развёртывание единой системы управления дежурных по ПВО
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Стрельбы расчётов ПТРК «Конкурс» десантно-штурмового Кубанского полка на СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов
пресс-служба Минобороны РФ
Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр
пресс-служба Минобороны РФ
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