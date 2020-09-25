Путин приехал на военные учения «Кавказ-2020»

https://static.news.ru/photo/0287de82-ff1f-11ea-826f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба министерства обороны

Глава РФ Владимир Путин приехал на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Политик проследит за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020».

Лидер прибыл в район проведения манёвров на вертолёте вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передаёт РИА Новости. Учения «Кавказ-2020» начались 21 сентября и продлятся до 26 сентября. Они проходят на территории Южного военного округа на побережьях Чёрного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. В учениях принимают участие представители семи государств, считая Россию.

В ходе тренировок будут отработаны современные методы ведения боя с применением военной техники. Армейские подразделения должны показать выучку и умение слаженно действовать в условиях, приближенных к боевым. На фото можно увидеть экипировку солдат, военную технику, элементы выполнения тактических задач и другие интересные аспекты новых подходов к боевым действиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что морские пехотинцы Каспийской флотилии ВМФ России под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на побережье в районе Зеленоморска (Дагестан) в рамках учений «Кавказ-2020».