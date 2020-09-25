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Путин приехал на военные учения «Кавказ-2020»

13:56, 25 сентября 2020 29
Фото: Пресс-служба министерства обороны

Глава РФ Владимир Путин приехал на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Политик проследит за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020».

Лидер прибыл в район проведения манёвров на вертолёте вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передаёт РИА Новости. Учения «Кавказ-2020» начались 21 сентября и продлятся до 26 сентября. Они проходят на территории Южного военного округа на побережьях Чёрного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. В учениях принимают участие представители семи государств, считая Россию.

В ходе тренировок будут отработаны современные методы ведения боя с применением военной техники. Армейские подразделения должны показать выучку и умение слаженно действовать в условиях, приближенных к боевым. На фото можно увидеть экипировку солдат, военную технику, элементы выполнения тактических задач и другие интересные аспекты новых подходов к боевым действиям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что морские пехотинцы Каспийской флотилии ВМФ России под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на побережье в районе Зеленоморска (Дагестан) в рамках учений «Кавказ-2020».

Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»

пресс-служба Минобороны РФ

Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»

пресс-служба Минобороны РФ

Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»

пресс-служба Минобороны РФ

Расчёты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»

пресс-служба Минобороны РФ

Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов

пресс-служба Минобороны РФ

На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов

пресс-служба Минобороны РФ

На учении «Славянское братство — 2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

В рамках совместного тактического учения “Славянское братство — 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия

пресс-служба Минобороны РФ

Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

пресс-служба Минобороны РФ

Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство — 2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Десантирование из самолётов Ил-76МД

пресс-служба Минобороны РФ

Десантирование из самолётов Ил-76МД

пресс-служба Минобороны РФ

Десантирование из самолётов Ил-76МД

пресс-служба Минобороны РФ

Десантирование из самолётов Ил-76МД

пресс-служба Минобороны РФ

Десантирование из самолётов Ил-76МД

пресс-служба Минобороны РФ

Стрельбы расчётов РСЗО «Торнадо-Г»

пресс-служба Минобороны РФ

Развёртывание единой системы управления дежурных по ПВО

пресс-служба Минобороны РФ

Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Стрельбы расчётов ПТРК «Конкурс» десантно-штурмового Кубанского полка на СКШУ «Кавказ-2020»

пресс-служба Минобороны РФ

Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов

пресс-служба Минобороны РФ

Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

Государственные флаги стран — участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

пресс-служба Минобороны РФ

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