Путин поставил задачу «ни в чём не уступить» ведущим армиям мира

https://static.news.ru/photo/06e963d6-4387-11eb-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил перед российским Министерством обороны задачу «ни в чём не уступить» ведущим армиям мира. Соответствующее поручение он сделал во время выступления на коллегии ведомства.

Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить своё превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чём, — цитирует ТАСС Путина.

Президент заявил, что «самое плохое — это догонять и просить», а если не придётся никого догонять, то и просить не нужно будет.

Рутина не должна застилать глаза, и наши успехи последних лет не должны нас ни в коем случае останавливать в движении вперёд, — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году доля современных вооружений в силах ядерного сдерживания должна быть не менее 88,3%. Владимир Путин подчеркнул, что «скорость изменения вооружений уже даже не сравнима с «Формулой-1» — она космическая.

Президент также отметил, что в настоящее время доля современного оружия в армии РФ превышает 70%, в ядерных силах — 86%. По словам российского лидера, в уходящему году Министерство обороны выполнило все поставленные задачи, несмотря на непростую обстановку в мире.

Ранее российский лидер призвал к оперативному реагированию на размещение ракет у границ России. При этом Путин подчеркнул, что подходы РФ к военной сфере носят оборонительный характер.