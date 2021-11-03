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Путин оценил уровень военной безопасности в России

16:44, 03 ноября 2021
Путин оценил уровень военной безопасности в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин оценил уровень военной безопасности страны как высокий. Этого удалось добиться благодаря созданию лазерного, гиперзвукового, кинетического и других видов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьёзно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет, сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Это произойдёт на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, в рамках которого будут обсуждаться другие важные вопросы. 

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