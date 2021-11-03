Путин оценил уровень военной безопасности в России

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Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в Калининградской области, смогут выводить из строя технику стран НАТО, не повреждая её. Это грозит силам НАТО полным параличом и сделает невозможными любые иностранные операции против России, пишет французское издание Atlantico.

Авторы материала обратили внимание на береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», радиус действия которого составляет около трёх тысяч километров. Отмечается, что под ударом средств РЭБ могут оказаться военно-воздушные или военно-морские базы...