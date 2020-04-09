Путин: борьба с коронавирусом не должна навредить отрасли ОПК

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Меры, которые принимаются при борьбе с коронавирусом, не должны навредить работе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом предупредил президент Владимир Путин.

Не поставить какими-либо действиями под удар ОПК он потребовал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идёт об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, — цитирует Путина ТАСС.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, на совещании с министрами и главами регионов Путин рекомендовал губернаторам не действовать по единому шаблону. По словам главы государства, это не только неэффективно, но и вредно. Он посоветовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».