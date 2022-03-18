Пулю взял на память: пилота Ка-52 ВКС РФ пытался убить украинский снайпер

Российский лётчик-герой, который 18 марта посадил подбитый вертолёт Ка-52, рассказал, что его командира во время одного из следующих полётов пытался ликвидировать украинский снайпер. Но пуля не достигла цели и застряла в прицельной системе, хотя снайпер целился в небронированную часть машины. Комментарий пилота опубликовала в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Снайпер пытался вывести из строя командира экипажа. Специально стрелял по небронированным элементам. С таким расчётом, чтобы, убив командира, вывести вертолёт из боя. Спасла прицельная система. Пуля застряла в элементах конструкции, экипаж не пострадал, — отметил лётчик.

По его словам, пулю вытащили и подарили командиру на память.

Министерство обороны России ранее опубликовало видеозапись, на которой пилот Ка-52 ВКС РФ рассказал, как в ходе специальной операции на Украине вызвал огонь на себя. По словам военного, это пришлось сделать, чтобы ведомые экипажи смогли обнаружить замаскированную технику ВСУ.

Он добавил, что украинские военные прикрывались гражданскими транспортными средствами. Всего, отметил пилот, было зафиксировано 18 пусков ПЗРК по вертолёту, но техника справилась. Несмотря на повреждения главного редуктора, вертолёт удалось посадить, подчеркнул военный.