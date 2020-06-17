Эксперимент: прятаться от пуль за автомобилем почти бесполезно

https://static.news.ru/photo/242c9554-b0b5-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Укрываться за автомобилем в случае перестрелки в городской черте в большинстве случаев бесполезно. К такому выводу пришли специалисты концерна «Калашников», которые экспериментальным путём проверили, насколько правдивы остросюжетные фильмы.

Расстреливать они решили два отечественных автомобиля — LADA-21099 и «Москвич-412». Вооружены экспериментаторы были автоматами Калашникова с обычными и бронебойными патронами, винтовками, охотничьими ружьями, пулемётом и гранатомётом.

Результат проверки оказался неоднозначным. Стрелки убедились, что практически все части машин можно прострелить насквозь — особенно уязвимыми оказались двери и багажник, пишет «Российская газета».

Наиболее безопасными в плане защиты оказались колёса, которые смогли остановить пулю, и капот, где расположен двигатель. У того, кто спрятался за ними, шанс выжить в перестрелке оказался более высоким.

Насколько выносливы в условиях уличной перестрелки иномарки и прочны ли более крупные транспортные средства, такие как автобусы и грузовики, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения госкорпорации «Ростех» создали новый патрон повышенной пробиваемости калибра 9 мм для самозарядных пистолетов. Федеральная служба по интеллектуальной собственности уже выдала соответствующий патент.