https://static.news.ru/photo/ff989b66-6609-11ea-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Ту-142 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Противолодочные самолёты РФ Ту-142 совершили плановый полёт над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Машины относятся к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью более 5000 километров, — передаёт ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Накануне два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 пролетели на высоте около 760 метров над американским ледовым лагерем Seadragon, который был разбит в море Бофорта в нескольких десятках километров от побережья Аляски.

На сопровождение Ту-95 были направлены американские и канадские истребители F-22 Raptor и CF-18 Hornet. Над морем Бофорта российские самолёты кружили примерно четыре часа.

Лагерь был разбит 4 марта в рамках учений Ice Exercise 2020, проходящих раз в два года в целях оценки оперативной готовности Соединённых Штатов и их союзников действовать в Арктике.

Ранее NEWS.ru писал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах пути российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая продолжительность полёта составила девять часов.