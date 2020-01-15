https://static.news.ru/photo/665ca12c-37a1-11ea-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Появление у России авианосца «Москва» позволит Кремлю конкурировать американскими ВМС, заявили журналисты немецкого издания Handelsblatt.

Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн <...>В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, корабль сможет переносить до 70 самолётов. Кроме того, «Москву» планируют вооружить ракетами «Кинжал» и «Циркон». Данные разработки Handelsblatt называет «чудо-оружием».

Эксплуатация новейшей техники, по мнению журналистов, начнётся в 2030 году или даже раньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработанная в СССР техдокументация для тяжёлого атомного авианосца «Ульяновск» пригодится при строительстве первого атомного российского авианосца.

Два источника в судостроительной отрасли сообщили, что также при создании авианосца будет учитываться опыт эксплуатации неатомного крейсера «Адмирал Кузнецов» в Сирии. Уточняется, что тактико-техническое задание от ВМФ РФ ещё не поступало — работа над ним продолжится в течение 2020 года, после чего ТТЗ поступит в Объединённую судостроительную корпорацию.

Строительство атомного авианосца «Ульяновск» было прекращено в 1991 году после распада СССР и его корпус разобрали на металл. ВМФ планирует получить новый авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.