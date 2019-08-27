https://static.news.ru/photo/e785d692-c933-11e9-8b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину. При её создании будут объединены все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолётного завода.

Новый вертолёт создадут с использованием аддитивных технологий. Будут применяться композитные материалы, а также современные профили несущего и рулевого винтов. Об этом рассказал директор по инновациям холдинга Андрей Шибитов, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент проект находится на этапе формирования.

Эта машина создаётся в новой для нас нише. Сама её концепция будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующий модельный ряд наших гражданских машин, — отметил Шибитов.

Ранее News.ru сообщал, что новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019. Он предназначен для корпоративных и VIP-перевозок. Салон машины создали специалисты «Вертолётов России» и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus.