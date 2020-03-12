США выпустят ракету-«приманку» для России. Контракт на её разработку командование авиационных систем ВМС США заключит с компанией «Raytheon». Благодаря ей, американцы создадут ложную цель для ПВО противника.
Ракеты будет носить название Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Официально сроки и сумма соглашения пока не раскрываются, однако известно, что контракты на выпуск первых 250 систем MALD-N стороны могут подписать уже в 2021 и 2022 годах.
Система MALD может имитировать полёт истребителя или бомбардировщика. Её способность сбить с толку ПВО противника позволяет использовать её как приманку,
Ранее NEWS.ru писал, что американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 километров. Перспективный снаряд способен разогнаться до пяти сверхзвуковых скоростей. Ракету Lockheed Martin называют ответом российским комплексам «Искандер», которые способны поражать цели на средних дистанциях и стоят на вооружении с 2006 года.
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