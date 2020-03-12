https://static.news.ru/photo/b8bd5348-64f7-11ea-89c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force

США выпустят ракету-«приманку» для России. Контракт на её разработку командование авиационных систем ВМС США заключит с компанией «Raytheon». Благодаря ей, американцы создадут ложную цель для ПВО противника.

Ракеты будет носить название Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Официально сроки и сумма соглашения пока не раскрываются, однако известно, что контракты на выпуск первых 250 систем MALD-N стороны могут подписать уже в 2021 и 2022 годах.

Система MALD может имитировать полёт истребителя или бомбардировщика. Её способность сбить с толку ПВО противника позволяет использовать её как приманку, передаёт URA.RU.