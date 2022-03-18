НАТО начала переброску в Словакию комплексов ПВО Patriot

Первый из трёх зенитно-ракетных комплексов НАТО Patriot, которые будут развёрнуты в Словакии в связи с событиями на Украине, направляется в страну. Он временно будет размещён на авиабазе Слиач, сообщает газета Pravda со ссылкой на главу Минобороны Словакии Ярослава Надя.

Он пояснил, что Patriot не следует рассматривать как замену советским комплексам ПВО С-300, имеющимся на вооружении словацкой армии и поставок которых добивается Украина. По его словам, это будет ещё одним элементом защиты воздушного пространства страны. Надь добавил, что в Словакию также едут специалисты Альянса, которые будут заниматься установкой комплекса.

Что касается ещё двух комплексов, которые должны быть поставлены в Словакию до середины апреля, то место их дислокации пока обсуждается.

Другие районы развёртывания в настоящее время консультируются с экспертами по возможностям системы Patriot, чтобы защитный зонтик охватывал как можно большую территорию Словацкой Республики, — цитирует издание министра.

Ранее сообщалось, что Вашингтон по просьбе Варшавы отправит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Они потребуются для отражения потенциальных угроз НАТО, пояснил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооружённых сил Адам Миллер.