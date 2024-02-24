Правда ли, что ВС РФ впервые уничтожили американский танк Abrams в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вчера, 23 февраля, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ впервые поразили штурмовую машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе американского танка M1 Abrams. Что об этом нужно знать?

Какие характеристики имеет M1150 ABV

M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) представляет собой высокомобильную и хорошо бронированную платформу, которая расчищает путь через минные поля и сложные препятствия, построенную на базе Abrams.

Машина оснащена системой линейного подрыва заряда (LDCS): ракеты несут взрывчатку на расстоянии, активируя ее на безопасном расстоянии, чтобы войска и транспортные средства могли безопасно пройти.

Всего было выпущено 239 таких машин. Масса платформы составляет около 80 тонн. Двигатель — мощностью до 1500 лошадиных сил. Основное вооружение — M58 MICLIC. Дополнительное вооружение — крупнокалиберный пулемет Browning M2, установленный на крыше машины. Длина — 12 метров. Ширина — 3,6 метра. Высота — 2,4 метра. Экипаж — два человека.

Что известно об уничтожении M1150 ABV в зоне СВО

Официально США не сообщали о передаче ВСУ M1150 ABV, однако видео с техникой показал президент Украины Владимир Зеленский во время награждения военных в День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

По информации портала Defense Express, M1150 была переда украинской армии вместе с танками Abrams, партия которых была получена в октябре 2023 года. Таким образом, ВСУ стали вторым в мире после США и первым зарубежным оператором этой машины.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что, предположительно, ВС РФ попали в систему дистанционного разминирования M58 MICLIC — аналог российской УР-77, известной как «Змей Горыныч». Тротиловый заряд сдетонировал и уничтожил машину.

Фото: U.S. Marine Corps/Mark E Morrow Jr M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV)

«„Отважные“ у Авдеевки спалили первую бронемашину США на основе танка Abrams! Танкисты 21-й бригады ЦВО точным огнем подбили M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) — современную военную машину армии США на шасси M1 Abrams для разминирования, с противоминным плугом и линейными зарядами. Эта потеря для врага более болезненна, чем даже несколько подбитых танков Abrams (которых никто так и не видел). При дефиците инженерной техники и большом количестве минных полей такие бронемашины критически важны для инженерной подготовки к наступательным действиям», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» рассказали, что M1150 ABV была уничтожена в районе населенного пункта Степовое.

«В районе Степового (Петровского) была поражена штурмовая машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. Она примечательна тем, что помимо минного трала имеет также ракетную установку M58 MICLIC (аналог УР-77, или „Змея Горыныча“) для дистанционного разминирования. На данном M1150 установлен нештатный ковш, вероятно, утерянный ранее при разминировании в этом районе», — сообщил источник.

Также авторы канала обратили внимание, что отправлять подобную технику в серую зону без прикрытия выглядит странным решением со стороны ВСУ.

«Примечателен тот факт, что село Степовое, где была подбита машина, находится в серой зоне, и отправлять такую дорогую и редкую единицу техники на разминирование в километре от линии фронта без должного прикрытия выглядит весьма странным решением», — резюмировал Telegram-канал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press Танк Abrams

Что известно о танках Abrams в зоне СВО

23 февраля в Сети появились первые кадры боевого применения американских M1A1SA Abrams из состава 47-й мехбригады ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее украинские источники неоднократно публиковали видео и фото с этими танками вблизи линии фронта и в тылу, однако свидетельств их участия в боях не появлялось.

Официальной информации об уничтожении Abrams или участии данных боевых машин в зоне СВО от российской стороны пока не поступало.

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