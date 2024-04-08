Появилось видео с применением нового автомата АМБ-17 в зоне СВО Mash: российские добровольцы опробовали автомат АМБ-17 в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские добровольцы впервые опробовали новый автомат АМБ-17 в зоне спецоперации. Telegram-канал Mash опубликовал видео с испытанием современного оружия.

По данным издания, автомат имеет длина 850 мм, весит 2,9 кг и позволяет бесшумно вести огонь. Магазин вмещает 30 патронов 9×39. АМБ-17 должен придти на замену винтовкам «Винторез» и ВАЛ. Версия без глушителя получила обозначение АМ—17.

Автомат в конце 1970-х сконструировал разработчик популярной снайперской винтовки Евгений Драгунов. Тогда проект не получил ход, так как проиграл в конкурсе укороченному автомату Калашникова. О новинке вспомнили уже в 21 веке.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главным оружием ВС России является комплекс передовых технологий. Военный эксперт подчеркнул, что новые технологии включают военно-космические и ракетные силы. Кроме того, по его словам, самым мощным оружием российской армии является личный состав: солдаты и офицеры.

До этого полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что Украина использует элементы искусственного интеллекта для атак беспилотниками. Тем временем в России искусственный интеллект в сфере вооружения используется достаточно давно. Как отметил Литовкин, элементы ИИ применяются в подводных лодках класса «Курск».