Появилось видео концептуальной разработки малой подлодки «Сервал» КБ «Малахит» показало концептуальную разработку малой подлодки «Сервал»

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Макет многоцелевой малой подлодки «Сервал»

Конструкторское бюро «Малахит» представило концептуальную разработку многоцелевой малой подводной лодки «Сервал» на военно-морском салоне «Флот-2024». Попавший на видео макет судна продемонстрировал комфортные жилые отсеки, силовые установки, вооружение и другие особенности субмарины.

Второй день военно-морского салона отведен под деловую программу, а также конференции по вопросам импортозамещения, кораблестроения обеспечения деятельности наземных сил и флота, реабилитации участвовавших в боевых действиях военнослужащих.

КБ «Малахит» представило в салоне концептуальную разработку многоцелевой малой подлодки «Сервал». Подводное судно способно использовать морские мины, торпеды и крылатые ракеты, высаживать десант.

Подлодка имеет скромные размеры и водоизмещение менее полутора тысяч тонн. Ее приводит в движение новейшая газотурбинная установка. Подлодка способна перевозить до 16 боевых пловцов. Вооружение имеет модульную конструкцию и способно поражать как подводные, так и надводные цели, а также береговые объекты.

Ранее пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила, что боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может быть самостоятельным комплексом борьбы с десантными средствами и катерами, в том числе беспилотными. Оружие было представлено на выставке Международного военно-морского салона «Флот».