https://static.news.ru/photo/82786aac-59c1-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский Военно-морской флот (ВМФ) в ближайшие годы может лишиться большинства подводных лодок. К концу 2020-х или началу 2030-х устареют атомные подлодки, которые были построены ещё в советские времена.

На вооружении ВМФ останется лишь 12 субмарин. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

При этом автор публикации уточняет, что в России существует госпроект по строительству подлодок. Если он будет реализован, то их число возрастёт до 28, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Колорадо» класса Virginia частично лишилась стелс-покрытия после первого дальнего похода. Она проплыла почти 63 тыс. км. Точный маршрут субмарины засекречен, но известно, что она пересекла Северный полярный круг, была в портах Норвегии и Шотландии. «Колорадо» приняли на вооружение в 2018 году.